Demi Lovato deu uma entrevista ao programa "Face to Face with Becky G", na qual alegou ter já tido contato com seres extraterrestres.

"Estabeleci contacto. Não foi como no 'E.T.', mas através de meditação, olhando para o céu e vendo coisas que não estavam lá", explicou.

Questionada sobre se namoraria com um extraterrestre, Lovato respondeu afirmativamente. "Sim, claro. Já me fartei de humanos", desabafou.

"Fartei-me das tretas dos humanos. Tragam-me um ‘alien’, um extraterrestre!", rematou.