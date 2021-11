Anni-Frid Lyngstad, uma das vocalista dos ABBA, sugeriu que o grupo poderá continuar além do que foi anunciado: o recém-editado álbum "Voyage", primeiro em 40 anos, e as respetivas (e duradouras no tempo) apresentações ao vivo em concerto 'avatar', em Londres, com músicos ao vivo mas sem a presença 'física' dos quatro membros da banda.

Apesar de se esperar que não estivesse envolvida nas atividades promocionais do grupo, Frida (como é conhecida), deu uma entrevista à BBC Radio, em Inglaterra, não recusando a aura aparentemente 'derradeira' de "Voyage", mas abrindo a porta a futuros 'desenvolvimentos'. "Estamos um pouco mais velhos e temos nossas pequenas doenças. Mas continuamos a lutar e não me atrevo a dizer [se é o fim] porque nada é certo. Nunca digas nunca. Talvez tenhamos dado a entender que esta deve ser a última coisa que fazemos - veja-se a nossa idade, não vamos para novos - mas nunca se sabe. Eu não teria tanta certeza".

No final de outubro, Björn Ulvaeus e Benny Andersson confirmaram ao "The Guardian" que ainda que há duas canções inacabadas, que não farão parte de "Voyage" mas cuja edição não está prevista. "Depois disto acabou. Tem de acabar", afirmou Andersson. "Nunca disse antes que os ABBA não voltariam, mas digo-o agora".

Ouça aqui a entrevista (a partir das 2 horas, 3 minutos e 7 segundos).