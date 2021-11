Adele, que a 19 de novembro lança o seu novo álbum, "30", deu uma longa entrevista à revista norte-americana "Rolling Stone", que faz capa da mais recente edição da publicação.

O processo de gravação de "30", que começava com "sessões de terapia de seis horas" com o seu produtor, foi um dos temas abordados, bem como uma das grandes inspirações das canções: o divórcio de Simon Konecki, pai do seu filho Angelo. Na entrevista, Adele confessa que a frustração com o final da relação a levou a procurar formas de combater a ansiedade e melhorar a sua saúde.

Quando começou a fazer exercício, a britânica sentiu-se mais poderosa. "Percebi que, se era capaz de transformar a minha força e o meu corpo, então podia fazer o mesmo com os meus sentimentos, o meu cérebro e o meu bem-estar", partilha.

Quanto à sua vida amorosa, Adele garante que é difícil encontrar namorado numa cidade como Los Angeles, quando se é uma estrela. "Toda a gente é alguém ou quer ser alguém. Tenho muita sorte por nenhum dos meus namorados ter vendido uma história [à imprensa] sobre mim."

Apesar de os seus amigos terem tentado apresentá-la a potenciais companheiros, esses planos falharam. "Não me podem arranjar um encontro às cegas! Vou ter logo os paparazzi à porta e alguém vai chamar os sites de mexericos!"

Adele acabou por conhecer Rich Paul, agente desportivo e seu atual namorado, enquanto dançava ao som de Drake na festa de um amigo comum.