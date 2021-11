A família do menino de 9 anos que foi induzido em coma, após ter sofrido ferimentos muito graves durante o festival Astroworld, vai processar o rapper Travis Scott.

Ezra Blount sofreu "danos cerebrais, pulmonares, hepáticos e renais", tendo sido "pontapeado, pisado, espezinhado e quase esmagado até à morte", pode ler-se no processo.

A sua avó, Tericia Blount, havia contado à "Rolling Stone" que Ezra estava às cavalitas do pai. "Ele só gritava que não conseguia respirar, mas estava toda a gente aos empurrões", disse. "O pai dele não conseguia respirar e acabou por desmaiar. Não sabemos o que aconteceu ao Ezra depois disso".

A família exige, agora, o pagamento de uma indemnização no valor de 1 milhão de dólares. "Esta criança e sua respetiva família irão deparar-se com traumas para a vida, a partir deste dia. Essa é uma realidade que ninguém espera quando compra bilhetes para um concerto", afirmou o advogado encarregue do caso.