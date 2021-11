O cantor colombiano Maluma regressa a Lisboa para atuar na Altice Arena no dia 2 de abril do próximo ano. Consigo, o artista traz "Papi Juancho", álbum editado em 2020 que conta com canções como 'Hawái', 'Parce' ou 'ADMV'.

Segundo o comunicado de imprensa da promotora Old Music Live, este regresso de Maluma à sala do Parque das Nações, três anos depois, terá um palco 360º. Os bilhetes são colocados à venda esta quinta-feira, 11 de novembro, custando entre €48 e €275.

Ao longo da última década, o cantor de Medellín tornou-se uma das vozes mais populares da música latina, especialmente devido a canções como 'Felices Los 4', 'Chantaje' (com Shakira), 'Vente Pa' Ca' (com Ricky Martin) ou 'Medellín' (com Madonna).