Depois de um pedido de auxílio urgente para a ex-colega das Doce Teresa Miguel, que está "há um ano e meio à espera de ser operada à anca", Lena Coelho partilhou nas redes sociais que a ajuda chegou através dos atores Luís Aleluia e José Raposo.

"A Apoiarte Casa do Artista, através do Luís Aleluia e do Zé Raposo, não ficaram indiferentes e a ajuda chegou para salvar a nossa querida Teresa", escreve a artista no Facebook, "conforme for tendo notícias informarei de tudo!".

Ontem, Lena Coelho tinha partilhado que Teresa Miguel precisava "urgentemente de cuidados continuados". "Tem os ossos a desfazerem-se e dores horríveis, atenuadas com pensos de morfina. O SNS diz não haver vagas nos cuidados continuados... A Teresa está muito magrinha e precisa desses cuidados para criar resistência, forças para sobreviver à operação".