Os Beach House lançaram, esta madrugada, as primeiras quatro canções de "Once Twice Melody", o seu próximo álbum.

O disco, em formato duplo, será lançado a 18 de fevereiro de 2022. Os Beach House farão ainda uma digressão europeia em torno do mesmo, sem que tenham sido anunciadas datas em Portugal.

"Once Twice Melody" será revelado aos fãs em quatro "capítulos", o primeiro dos quais já se encontra disponível para escuta. Confira aqui o alinhamento, as datas a apontar e as novas canções:

Capítulo 1: 10 de novembro de 2021

1. ‘Once Twice Melody’

2. ‘Superstar’

3. ‘Pink Funeral’

4. ‘Through Me’

Capítulo 2: 8 de dezembro de 2021

5. ‘Runaway’

6. ‘ESP’

7. ‘New Romance’

8. ‘Over And Over’

Capítulo 3: 19 de janeiro de 2022

9. ‘Sunset’

10. ‘Only You Know’

11. ‘Another Go Around’

12. ‘Masquerade’

13. ‘Illusion Of Forever’

Capítulo 4 (e lançamento do disco em vinil): 18 de fevereiro de 2022

14. ‘Finale’

15. ‘The Bells’

16. ‘Hurts To Love’

17. ‘Many Nights’

18. ‘Modern Love Stories’