Os Capitão Fausto acabam de disponibilizar um novo mini-documentário. "Banda à Solta" acompanha os concertos que a banda deu, no verão, nas ilhas de Faro e pode ser visto no vídeo abaixo.

Entre o final de agosto e o início de setembro, o grupo deu cinco concertos de lotação limitada no Porto de Abrigo da Culatra, no Cais de Embarque dos Hangares, no Farol de Santa Maria, na Deserta e no Parque de Campismo da Praia de Faro.