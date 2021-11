Instagram Giulia Be

A cantora brasileira Giulia Be foi hospitalizada na passada sexta-feira, após ter batido com a cabeça durante um acidente em sua própria casa.

De acordo com um comunicado com os representantes da cantora, Giulia deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, "por motivos de doença neurológica resultante da perda súbita da consciência seguida por trauma cranioencefálico".

A voz de 'Menina Solta', de apenas 22 anos, teve alta hospitalar depois de passar um fim de semana internada. No Instagram, Giulia já agradeceu aos fãs "por todas as mensagens de amor, fé e carinho".

"Hoje durmo com o coração respirando aliviado. Firme e sorridente por estar aqui: de pé e com saúde. Na vida não há presente maior que esse", acrescentou.