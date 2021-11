Travis Scott anunciou que irá cobrir os custos com os funerais das oito vítimas mortais do festival Astroworld, organizado por si.

Além disso, o rapper irá, através da Fundação Cactus Jack e com parceria da BetterHelp, oferecer apoio psicológico gratuito a todos os que se sentirem afetados pela tragédia.

Em comunicado, os representantes de Scott afirmam que este "tem mantido contacto ativo com a cidade de Houston, autoridades locais e paramédicos", de forma a "comunicar com os indivíduos e as famílias de todos os envolvidos".

"Este é o primeiro de muitos passos que Travis planeia dar, como parte da promessa de ajudar as pessoas afetadas, ao longo do seu processo de luto e recuperação", pode ainda ler-se.

A ScoreMore, promotora que ajudou a organizar o festival ao lado da LiveNation, acrescentou num outro comunicado que irá criar um fundo para ajudar as vítimas do incidente a cobrir as suas despesas médicas. O reembolso dos bilhetes para o festival também está na calha.