A estreia de "Dexter: New Blood" estava agendada para esta segunda-feira mas o primeiro episódio acabou por ainda não ser disponibilizado. Depois de alguns fãs se queixarem, a HBO Portugal justificou-se, no Facebook, com "atrasos na entrega dos materiais" e garantiu que "vai ficar disponível mais tarde", não avançando, contudo, com uma data.

Durante algum tempo, esteve disponível na plataforma de streaming o segundo episódio da série que traz de volta, oito anos depois, o ator Michael C. Hall como o assassino em série Dexter. Foi, entretanto, retirado.

"O primeiro episódio de 'Dexter: New Blood' vai ficar disponível mais tarde. Adiantamos que as legendas em português irão ficar disponíveis mais tarde e que estamos a trabalhar para as disponibilizar o mais depressa possível. Pedimos desculpa pelo incómodo", lê-se na mensagem da HBO Portugal.

O Expresso entrevistou em exclusivo Michael C. Hall sobre o papel que definiu a sua carreira e o final "insatisfatório" que acabou por motivar este regresso. Na mesma entrevista, o ator norte-americano falou também sobre a sua colaboração com David Bowie no musical "Lazarus" e os seus papéis em séries como "Sete Palmos de Terra" ou "The Crown".