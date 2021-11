As norte-americanas Haim atuam no NOS Alive, em Algés, no próximo ano. O concerto está marcado para o palco NOS, a 9 de julho.

Esta será a estreia neste festival das irmãs Este, Danielle e Alana Haim, cujo último álbum, "Women in Music Pt. III", saiu em 2020.

As Haim já atuaram em Portugal por duas vezes: em 2014 no NOS Primavera Sound, no Porto, e em 2018 no Rock in Rio Lisboa.

Veja aqui o cartaz do NOS Alive 2022 anunciado até agora.



NOS Alive

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

De 6 a 9 de julho

6 de julho

Palco NOS

The Strokes

Palco Sagres

Modest Mouse

Fontaines D.C.

Parov Stelar



7 de julho

Palco NOS

Alt-J

Florence and the Machine

Jorja Smith

Palco Sagres

Glass Animals

Seasick Steve

Dino D'Santiago

Inhaler

8 de julho

Palco NOS

Metallica

Royal Blood

Palco Sagres

St. Vincent

Moses Sumney

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers



9 de julho

Palco NOS

Imagine Dragons

Da Weasel

Faith No More

Two Door Cinema Club

Haim