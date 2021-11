Josh Klinghoffer, que tocou com os Red Hot Chili Peppers e agora acompanha os Pearl Jam ao vivo, deu uma entrevista na qual fala sobre esta experiência, revelando ainda que participará no disco a solo de Eddie Vedder, vocalista dos Pearl Jam.

"Tem corrido muito bem, não podia estar a ser mais compensador", afirmou ao site "Consequence of Sound". "Quando eu tinha 11, 12 ou 13 anos, tinha as paredes do quarto cheias com [posters destas] pessoas. Por isso sinto que já os conheço há 30 anos. Não sei se isso fará com que funcione melhor ou não", disse o guitarrista.

Quanto ao seu papel nos Pearl Jam, Josh Klinghoffer explica: "Nas músicas novas, toco percussão e faço vozes de apoio. Nas canções mais antigas, se houver uma harmonia que possa acrescentar, tenho liberdade para fazê-lo."

"Os Pearl Jam têm sido incrivelmente generosos e têm-me acolhido muitíssimo bem, deixando-me encontrar o meu espaço", acrescenta. Quanto ao facto de os Pearl Jam terem outros dois guitarristas, Mike McCready e Stone Gossard, ou três, quando Eddie Vedder também toca, diz: "Toco guitarra nalgumas canções, mas geralmente é só numa parte pequenina. Há uma canção chamada 'Seven O'Clock' na qual o Eddie Vedder toca, mas só no fim. Eu toco nessa, então a canção tem quatro guitarras, mas quando o Eddie começa a tocar, eu paro."

Sobre o seu papel no novo disco a solo de Eddie Vedder, Josh Klinghoffer revela que tocará nesse álbum e que a primeira canção conhecida, 'Long Way', foi "muito divertida de fazer. Parece uma canção do Tom Petty."