Vários melómanos e festivaleiros voltaram ao recinto do festival Astroworld, em Houston, no Texas, para prestar homenagem às vítimas da tragédia ocorrida na passada sexta-feira.

Nas redes sociais, os fãs têm partilhado fotografias dos memoriais já presentes no festival, repletos de flores e mensagens em nome das oito vítimas mortais.

Algumas das pessoas presentes no festival prestaram, à "Rolling Stone", os seus testemunhos do incidente. "Se alguém caía, havia logo alguém por cima delas a empurrá-las. Havia pessoas a saltar em cima de ambulâncias", afirmou Evan Pond, de 16 anos.

Um outro festivaleiro, que só soube das mortes ao chegar a casa, vindo do festival, disse que "foi como estar no fundo do oceano: vê-se a superfície, mas não conseguimos nadar até lá". "Se o inferno é assim, não quero ir lá parar", contou.