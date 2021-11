O DJ Luís Costa, mais conhecido como Magazino, escreveu uma mensagem dando conta do seu novo internamento no Instituto Português de Oncologia

"Na terça-feira entrei para mais um internamento no IPO que pode ir de três a cinco semanas, se me aguentar, porque o tratamento é tão arrasador que há o risco de não o suportar", partilha o DJ.



"Já vou com cinco dias de quimio e aqui sofro muito, sim, mas ao menos sinto que estou a lutar e que estou na melhor companhia, estas mulheres não me vão deixar cair, e isso deixa-me feliz, enquanto em casa estava sem armas para poder lutar pela vida", compara, detalhando o seu tratamento. "Desta vez estou a fazer um combinado de duas quimios endovenosas, é muito agressivo mas é uma última tentativa de tentar controlar a doença."