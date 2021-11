Os Foo Fighters irão fazer parte do elenco do filme "Studio 666", uma comédia de terror.

A história irá focar-se no grupo, e no que acontece quando os Foo Fighters gravam numa mansão assombrada por forças sobrenaturais. A história doi escrita pelo próprio Dave Grohl.

A estreia de "Studio 666", realizado por BJ McDonnell, está marcada para o dia 25 de fevereiro. "Após décadas a lançar videoclips ridículos, e vários documentários musicais, decidimos levar as coisas para o nível seguinte", brincou Grohl.

Explicando que "Studio 666" começou "com uma ideia maluca que se transformou em algo maior do que aquilo que julgávamos ser possível", Grohl acrescentou que o filme foi rodado na mesma casa onde a banda gravou o álbum "Medicine at Midnight".

"Preparem-se para rir, gritar e fazer headbanging nas pipocas. Este filme vai dar cabo de vocês", rematou.