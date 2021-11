Os Placebo acabam de revelar uma nova canção, de título ‘Surrounded By Spies’. O single sucede a 'Beautiful James', a primeira canção da banda em cinco anos, lançada em setembro.

Segundo Brian Molko, 'Surrounded by Spies' foi inspirada no facto de o vocalista ter descoberto que andava a ser vigiado pelos seus vizinhos, "em nome de alguém com uma agenda nefasta".

"Comecei a refletir sobre as incontáveis formas como a nossa privacidade nos foi roubada desde a chegada das câmaras CCTV, que recorrem a tecnologias faciais racistas; a ascensão da internet e dos telemóveis, que transformou praticamente todos os seus utilizadores em paparazzi e espectadores das suas próprias vidas e no facto de termos oferecido quase toda a nossa informação pessoal a enormes multinacionais cuja única intenção é explorar-nos", afirma Brian Molko, citado pelo NME. "É uma história verdadeira vista pela lente da paranoia e do desprezo pelos valores da sociedade moderna."

Esta canção integrará o próximo álbum dos Placebo, "Never Let Me Go", nas lojas a 25 de março. Este é o alinhamento do disco:

Forever Chemicals

Beautiful James

Hugz

Happy Birthday In The Sky

The Prodigal

Surrounded By Spies

Try Better Next Time

Sad White Reggae

Twin Demons

Chemtrails

This Is What You Wanted

Went Missing

Fix Yourself