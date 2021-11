Os Beach House acabam de anunciar um novo álbum. "Once Twice Melody" chega a 18 de fevereiro de 2022 e dará origem a uma digressão europeia, que por enquanto não contempla datas em Portugal. Em junho, os norte-americanos tocam no Primavera Sound de Barcelona.

"Once Twice Melody", que sucede a "7", de 2018, é um álbum duplo e será revelado em quatro "capítulos". As primeiras quatro canções são reveladas esta quarta-feira, à meia-noite, em todos os serviços de streaming.

Cada 'lote' de canções será acompanhada de animações com as respetivas letras. Veja aqui o alinhamento de "Once Twice Melody", que será lançado em vinil no próximo mês de fevereiro.

Capítulo 1: 10 de novembro de 2021

1. ‘Once Twice Melody’

2. ‘Superstar’

3. ‘Pink Funeral’

4. ‘Through Me’

Capítulo 2: 8 de dezembro de 2021

5. ‘Runaway’

6. ‘ESP’

7. ‘New Romance’

8. ‘Over And Over’

Capítulo 3: 19 de janeiro de 2022

9. ‘Sunset’

10. ‘Only You Know’

11. ‘Another Go Around’

12. ‘Masquerade’

13. ‘Illusion Of Forever’

Capítulo 4 (e lançamento do disco em vinil): 18 de fevereiro de 2022

14. ‘Finale’

15. ‘The Bells’

16. ‘Hurts To Love’

17. ‘Many Nights’

18. ‘Modern Love Stories’