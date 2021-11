O público do festival Astroworld captou vídeos da escalada de tensão que terminou na morte de oito pessoas e centenas de feridos na passada sexta-feira em Houston, nos Estados Unidos.

Nas imagens, vê-se não só a entrada caótica no festival promovido pelo rapper Travis Scott - num vídeo divulgado pela estação de televisão local KHOU - como também o pouco espaço que havia junto ao palco e o momento em que uma ambulância tentou socorrer pessoas inconscientes no meio da multidão.

Esta segunda-feira sabe-se que o chefe da polícia da cidade de Houston, nos Estados Unidos, terá alertado Travis Scott sobre a "energia" da multidão que assistiu ao festival Astroworld. Segundo informações obtidas pelo New York Times junto de uma fonte não identificada, o chefe da polícia local, Troy Finner, terá visitado Scott nos bastidores, antes de o evento começar, mostrando-se preocupado com as 50 mil pessoas que assistiriam aos concertos por serem fãs fervorosos do artista, vindos de várias partes dos Estados Unidos, que não assistiam a um espetáculo ao vivo desde antes da pandemia.

Entretanto, tanto o artista e a promotora Live Nation enfrentam agora processos em tribunal movidos por compradores de bilhetes para o festival.