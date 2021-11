Pedro Abrunhosa partilhou uma mensagem de pesar por Marília Mendonça, cantora brasileira que morreu na passada sexta-feira num trágico acidente de avião. "Intérprete, autora, instrumentista brasileira. Ontem, aos 26 anos, faleceu tragicamente a caminho de mais um espetáculo", escreve o músico no Facebook, "o voo não chegou ao seu destino. Marília encontrou o seu".

"Nunca me cruzei com ela mas sinto a perda de tão jovem intérprete como se fosse minha amiga", acrescenta Abrunhosa, "afinal nós, músicas/os, somos todos próximos da irmandade, assim dita o facto de sermos colegas. A todos os meus companheiros brasileiros e, sobretudo, à família de Marília, os meus mais respeitos sentimentos. Como escreveu a Folha de São Paulo: 'como dói a perda de Marília no país que não aguenta perder mais ninguém'".

Marília Mendonça era uma das bem-sucedidas cantoras de sertanejo, tendo-se tornado conhecida como "rainha da sofrência". Ao longo de uma década de carreira, a artista compôs mais de 300 canções - entre as quais os sucessos 'Eu Sei de Cor', 'Infiel' ou 'Amante Não Tem Lar' - e juntou cerca de 40 milhões de seguidores nas redes sociais.

O acidente que a vitimou, e aos restantes ocupantes do avião, foi provocado por um embate contra cabos de alta tensão muito perto do destino: a cidade de Caratinga, onde Mendonça iria atuar.