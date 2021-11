Morreu Andy Barker, membro dos 808 State. A notícia foi confirmada pelo grupo britânico, nas redes sociais.

De acordo com o comunicado dos 808 State, Barker faleceu "após doença súbita". "A sua família e os seus amigos pedem para que a sua privacidade seja respeitada. Recordem-no pela alegria que ele gerava através da sua personalidade e da sua música", pode ler-se.

Barker iniciou-se no mundo da música enquanto DJ, na adolescência, fazendo parte dos Spinmasters, com Darren Partington.

Com a saída de Gerald Simpson dos 808 State, o músico juntou-se à banda, uma das mais emblemáticas da cena "Madchester" e do acid house. O seu último trabalho com o grupo, "Transmission Suite", foi lançado em 2019.