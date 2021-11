Kanye West dedicou a mais recente das suas missas dominicais às vítimas da tragédia ocorrida no festival Astroworld, na passada sexta-feira.

A missa foi transmitida através do YouTube, do Triller e da Revolt TV, com uma mensagem prévia a indicar isso mesmo: "Dedicada aos entes queridos do Astroworld".

A Revolt TV acrescentou, na descrição, "voltemos a um estado de alma pacífico, com esta missa dedicada aos que perderam a vida no Astroworld, do Travis Scott".

Veja a missa, na íntegra: