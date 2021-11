Travis Scott abordou a tragédia ocorrida no festival Astroworld, em Houston (EUA), durante o seu concerto, no qual 8 pessoas entre os 14 e os 27 anos perderam a vida e cerca de 300 ficaram feridas.

O rapper, que é também promotor do evento, comprometeu-se a ajudar as famílias das vítimas, enviou "orações" e afirma-se "absolutamente arrasado" com o sucedido, pode ler-se num breve vídeo publicado nas redes sociais, a que Scott juntou um vídeo com um depoimento na primeira pessoa.

"Os meus fãs significam tudo para mim. Quero que retirem uma experiência positiva dos meus concertos. Sempre que percebo que algo de errado se passa, paro o concerto e dou-lhes a ajuda de que precisam".

Afirmando ainda que "não podia imaginar a gravidade da situação", Travis Scott comprometeu-se ainda a cooperar com as autoridades nas investigações ao caso. "Se souberem de algo, contactem a polícia", concluiu.

Em curso está uma investigação criminal levada a cabo pela polícia da cidade texana, que envolverá as unidades de homicídios e narcóticos.