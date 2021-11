Morreu Astro, vocalista e multi-instrumentista dos UB40. Tinha 64 anos.

A notícia da sua morte foi dada através das redes sociais, com as contas oficiais de Astro e dos UB40 a mencionarem "uma doença súbita".

O músico, de seu nome de nascimento Terence Wilson, juntou-se aos UB40 após a formação destes, em 1978, permanecendo na banda até 2013.

Após a saída, formou uma nova versão do grupo juntamente com Ali Campbell e Mickey Virtue. Nos últimos tempos, andava em digressão com Ali Campbell sob o nome "UB40 featuring Ali Campbell & Astro".