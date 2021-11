O que a levou a querer contar a sua história neste "Os Anéis do Meu Cabelo", a sua primeira biografia?

No ano passado [celebrei] 20 anos de carreira. Eu vou fazer como as Olimpíadas e os campeonatos de futebol, que continuam a ser torneios de 2020 quando já estamos em 2021. (risos) Pelos 20 anos, queríamos fazer algo especial para as pessoas perceberem que passaram 20 anos sobre todo um percurso — e para me poderem conhecer um pouco melhor. E surge a ideia de fazer algo biográfico. Ao princípio, fui completamente contra a ideia, porque achava que teriam de se passar mais 20 anos, se eu chegasse até lá. E queria ter mais coisas para contar. Mas [o livro] recai muito [na ideia de] as pessoas descobrirem o percurso, não só profissional como pessoal. Como foi, como aconteceu, como cheguei a Portugal, como foi a minha infância, os amigos... Já li [a biografia] e devo confessar que ainda sinto um frio na barriga. E acho que vou senti-lo de cada vez que vir alguém com o livro na mão.