A cantora-compositora brasileira Mallu Magalhães é a convidada do mais recente episódio do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Nesta conversa, a artista brasileira falou sobre o seu novo disco, "Esperança", que apresentará no Campo Pequeno, em Lisboa, a 3 de dezembro, e também da sua vida em Lisboa, onde vive há alguns anos com o marido, o também músico Marcelo Camelo.

Sobre a cena musical portuguesa, Mallu Magalhães, que já colaborou com Capicua, Branko ou Fred (na Banda do Mar), diz: "Acho incrível. Há uma mistura do mundo e é uma música muito viva. Gosto muito dessa mistura cosmopolita, parece que está sempre tudo a ferver. Pelo menos aqui no centro de Lisboa: novos artistas, pessoal cantando à noite, novas casas de espetáculos, novos bares... gosto muito dessa chama", diz.

