A Netflix anunciou este sábado a data de estreia da quarta temporada de "Stranger Things": o verão de 2022.

De forma a deixar os fãs ligeiramente saciados, a plataforma divulgou ainda todos os títulos dos episódios desta temporada - serão nove no total - e um novo trailer, que mostra Eleven na sua nova escola, na Califórnia.

Veja aqui:

01. The Hellfire Club

02. Vecna’s Curse

03. The Monster and the Superhero

04. Dear Billy

05. The Nina Project

06. The Dive

07. The Massacre at Hawkins Lab

08. Papa

09. The Piggyback