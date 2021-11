Josh Freese, antigo baterista dos Guns N' Roses, deu uma entrevista ao podcast "Let There Be Talk" onde recordou um concerto dos Metallica, em 1989, de promoção a "...And Justice For All".

Os Faith No More haviam sido escolhidos pelo quarteto thrash para fazer a primeira parte, mas a receção por parte do público não foi a melhor. "Foram vaiados até saírem do palco", lembrou.

"Foi antes de a 'Epic' se tornar num êxito. Eu estava no liceu, e fui ver os Metallica com os meus amigos. Dizíamos entre nós que [os Faith No More] eram fixes - não sabíamos muito sobre eles - e que não mereciam aquilo. Senti-me horrível por eles".

"No dia seguinte", continuou, "entro na loja da Zildjian, e vejo um tipo com um boné virado para trás e outro que parecia um roadie a sair da loja. Disse aos tipos da loja que tinha ido ver os Metallica na noite anterior, e eles explicam-me que aquela pessoa era o Mike [Bordin], baterista dos Faith No More".

"Eu viro-me para ele e digo, 'Meu, aquilo não foi fixe. Foi uma vergonha. Eu estava do teu lado'. Desde então que sou amigo do Mike, mas essa foi a primeira vez que o conheci".