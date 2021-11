101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

Agosto de 1950: o Benfica de Rogério Pipi, Arsénio e Julinho chega ao Lobito, na província de Benguela, para defrontar a ‘seleção’ local, o oitavo dos 15 jogos da sua digressão por Angola. O Benfica tinha vencido em Junho a Taça Latina ao Bordéus, num jogo com 160 minutos, tendo Julinho marcado o golo da vitória aos 146 minutos. José Águas trabalhava na Robert Hudson do Lobito, representante da Ford, e foi chamado para integrar a ‘sua seleção’ contra o clube que venerava. Colara mesmo na parede do seu quarto um poster dos heróis da Taça Latina desse ano, mas pisar o mesmo campo dos seus ídolos era já forma bastante de se sentir integrado. Quis o destino e a sua destreza que nessa tarde marcasse dois dos três golos com que o Lobito derrotou o Benfica – e que impulsaram a contratação de José Águas pelo clube liderado por Mário Madeira ainda em Angola e o fizeram integrar a equipa nos últimos três jogos que ainda restavam no seu país.

Uma das paixões de José Águas era a música, bem mais que o futebol, o qual encarava como um ofício. Aproveitava as digressões com o Benfica para comprar discos de jazz, das big bands de swing como Count Basie e dos grandes cantores como Frank Sinatra, Louis Armstrong ou Nat King Cole. À noite, na sua casa no Bairro de Santa Cruz, onde vivia desde 1958, cantava para os três filhos as canções que ouvia no seu gira-discos, com as pronúncias espanhola e inglesa a conviverem combinadas, o que provocava risota. Lena d’Água acostumara-se assim a frequentar a música desde cedo através do seu pai – ainda longe do timbre de primeira vocalista do rock português e longe da figura sensual nos anos 80.

A vida de Lena d’Água povoa-se de figuras masculinas marcantes. Pisou um palco a primeira vez em 1976 ao lado de Tó Leal, um rapaz franzino de cabelos longos, nos Beatnicks. Os Beatnicks eram liderados por Ramiro Martins, seu marido, e faziam-se transportar para os concertos na carrinha de distribuição de leite do sogro de Lena d’Água. Tinham de ir e regressar no mesmo dia - que o transporte tinha serventia artística mas sobretudo de sustento na manhã seguinte. Tocavam rock sinfónico, progressivo, embalados por Yes, Genesis ou King Crimson, mas o percurso de Lena d’Água trilhar-se-ia bem mais de um rock menos psicadélico dali a pouco, com os Salada de Frutas.

Em 1978, já depois do fim dos Beatnicks, sabia já qual iria ser o seu destino e estava já obstinada a lutar por ele. Os Salada de Frutas seriam o influxo de que Lena d’Água precisava para se projetar enquanto Lena d’Água, ainda que não o soubesse ainda. Numa banda povoada de bigodes e suíças, sobressaía uma figura hipnótica de mini-saia, botas, fita na cabeça e trejeitos sedutores. Lena d’Água absorvia atenções (quase todas, diga-se) e em 1981, depois do êxito de ‘Robot’, foi dispensada dos Salada de Frutas, a banda criada também por Luís Pedro Fonseca, que não tolerou a desonra e acompanhou Lena d’Água na saída. Os anos 80 tinham começado pujantes e havia muito que fazer. Haveria de se fazer ‘Sempre que o Amor Me Quiser’, ‘Nuclear não, obrigado’, ‘No fundo dos teus olhos de água’ ou ‘Demagogia’, mas antes havia que fazer ‘Vígaro Cá, Vígaro Lá’.

Foi a primeira canção pós-Salada de Frutas composta por Luís Pedro Fonseca para Lena d’Água e a banda que a acompanhava, a Banda Atlântida. É uma canção de revolta – como muitas que comporia em favor da intransigência – e de inquietação. Seguiu-se à indisposição que a banda anterior lhe provocara, mas o vigarista que se propunha vender monumentos da cidade de Lisboa era uma alegoria para burlões e charlatões que inundavam a sociedade. O vígaro manifestava-se enfim como um alerta para contratempos. O refrão era orelhudo e a música bem urdida – com andamentos, variações harmónicas, vocais e instrumentais cativantes. A letra era engenhosa e melódica. Pegou. Marcou. Assumiu-se como um ícone do rock português na sua fase mais vigorosa. Até hoje. Lena d’Água tinha a Banda Atlântida, mas sobretudo a Banda Atlântida tinha Lena d’Água – e a Valentim de Carvalho tinha a intuição que Lena d’Água e a Banda Atlântida tinham tudo para dar certo. Levaram as canções para estúdio de supetão e poucos meses depois de terem deixado os Salada de Frutas o álbum “Perto de ti” estava pronto. ‘Vígaro cá, vígaro lá’ era um dos hits que passaram a repetir na rádio.

Passou também a exigir-se um clip (então teledisco) para propulsar visualmente as canções. O teledisco de ‘Vígaro Cá, Vígaro Lá’ foi gravado à beira-Tejo num gélido dia de Novembro – que o tempo corria depressa e havia centenas de bandas a querer revelar-se nesse tempo de fausto criativo e avidez do público em sorver novos sons. Lena d’Água tentou abstrair-se do vento glacial desse dia, mas não podia prescindir do outfit provocante e reduzido – em consonância com o ícone que representava. Bem tentou abrigar (pelo menos) as mãos, sem efeito no frio que sentiu – mas o teledisco foi registado e começaria ali a sua carreira exuberante.

Atravessou as décadas que se seguiram (até hoje) produzindo canções de qualidade, rodeando-se de músicos de qualidade, flexível para com novas linguagens musicais e recetiva a novas abordagens para com aquilo que produziu no passado. Manteve-se inquieta, acesa, determinada a substanciar um lugar que conquistou e que lhe pertence na música portuguesa. Depois de muitos anos remetida à indiferença por parte do mercado mainstream, encontrou em 2019 quem bem se conjugasse para avivar um (novo) percurso que se considerava improvável. Continua a viver serena e agitada – como um oxímoro daquilo que sempre foi. Lena d’Água continua a ser magnética. Desassossegada. Genial. A representar o melhor que a música portuguesa tem como referência. Desalmadamente.

