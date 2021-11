Shakira lamentou que ninguém a tenha ajudado enquanto era atacada por javalis selvagens, no mês passado.

A cantora passeava-se por um parque em Barcelona com o filho, quando a sua mala foi roubada por dois javalis. "Levaram-na para a mata, com o meu telemóvel lá dentro. Destruíram tudo", contou no Instagram, à altura.

Agora, em entrevista à revista britânica "Glamour", Shakira acusou as restantes pessoas no parque de nada terem feito. "Levaram a minha mala, com o meu telemóvel, as chaves do carro, tudo. As pessoas estavam a ver a não faziam nada", desabafou.

"A sanduíche do meu filho estava dentro da mala, por isso é que estavam interessados nela. Levaram a sanduíche e foram-se embora sem a minha mala. Foi de loucos".