Os AC/DC acabaram de entrar para um grupo bastante restrito: o dos artistas musicais com um vídeo que tenha ultrapassado os mil milhões de visualizações no YouTube.

O vencedor não foi nenhum dos seus grandes clássicos, como ‘Back in Black’, ‘You Shook Me All Night Long’ ou ‘Highway to Hell’ - todos eles êxitos de vendas -, mas sim 'Thunderstruck', lançado em 1990.

A popularidade do vídeo poderá explicar-se pelo riff da canção, um dos mais reconhecíveis dos AC/DC e do hard rock, mas também pelo facto de alguns dos maiores sucessos da banda serem prévios à MTV - ao contrário de 'Thunderstruck'.

A sua inclusão nas bandas-sonoras de "Iron Man 2" ou "Deadpool 2", apresentando os AC/DC a fãs mais novos, também terá dado uma ajuda - bem como a sua utilização em vários eventos desportivos.