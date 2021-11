Os ABBA mostraram interesse em compor uma canção para Dua Lipa, caso esta seja a representante britânica na próxima edição do Festival da Eurovisão.

Em entrevista ao programa "BBC Breakfast", Björn Ulvaeus e Benny Andersson foram questionados sobre o novo formato de seleção do representante do Reino Unido na Eurovisão, que será escolhido pela TaP Music (agência de publishing e management, que trabalha com nomes como Dua Lipa e Lana del Rey) em parceria com a BBC.

"Escolher um artista é uma coisa, compor uma canção é outra. É preciso uma grande canção e um grande artista", afirmou Andersson. "Não sei se comporíamos para o representante britânico".

Já Ulvaeus acrescentou que "dependeria do artista". E ainda aproveitou para lançar uma "farpa": "Qual é o risco? Não pode ser pior que a última vez", disse, em referência à última participação britânica na Eurovisão: zero pontos.

O artista em questão teria que ser "muito bom" para que Ulvaeus aceitasse o repto. "Como a Dua Lipa", acrescentou Andersson.