Mallu Magalhães, que a 3 de dezembro apresenta o novo álbum, "Esperança", no Campo Pequeno, em Lisboa, esteve no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, a falar sobre as suas novas canções, que nasceram antes da pandemia, e sobre a forma como viveu o confinamento em Lisboa, onde vive.

"O que foi mais impactante, para mim, foi ser uma coisa que não controlamos. Sou de uma geração que tem tudo à mão. Controlamos a rede social, a comida, o Uber. Mas a pandemia a internet não resolve”, aponta a cantora-compositora brasileira. "É uma coisa que não está no nosso controlo, maior que a gente, a que estamos expostos."

Pode ouvir a resposta completa pelos 34m 26s.