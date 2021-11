Post Malone e The Weeknd partilharam um tema juntos, 'One Right Now'.

A canção, sobre um desgosto amoroso, é o primeiro single do novo álbum do rapper, que sucederá a "Hollywood's Bleeding" (2019).

O lançamento de 'One Right Now' havia sido anunciado por ambos, nas redes sociais, esta semana. "Isto vai ser um clássico", escreveu Post Malone.

Confira aqui: