Os Franz Ferdinand regressam a Portugal em março do próximo ano.

A banda de Alex Kapranos atuará no Campo Pequeno, em Lisboa, a 17 de março. Os bilhetes são colocados à venda a 12 de novembro.

"Hits To The Head", o best of dos Franz Ferdinand, que sai em março e traz dois inéditos, serve de pretexto a esta digressão europeia que se estenderá de março a julho.

Este é o primeiro single revelado de "Hits To The Head":