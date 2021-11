Eddie Vedder está a preparar o lançamento de um novo álbum a solo, e partilhou esta semana mais um "aperitivo": uma versão ao vivo de 'Long Way', primeiro single do disco.

Esta versão foi gravada durante o festival Ohana, em setembro, onde atuou após o cancelamento dos Kings of Leon, devido à morte da mãe.

"Earthlings", o novo álbum de Vedder, não tem ainda uma data de lançamento, mas os fãs poderão já pré-encomendar um 7'' de 'Long Way' e do próximo single do álbum, 'The Haves', através do clube de fãs dos Pearl Jam.

Veja o vídeo ao vivo de 'Long Way':