Os Slipknot acabam de editar um novo single, "The Chapeltown Rag".

O tema foi produzido por Joe Baressi, que já trabalhou com nomes como os Avenged Sevenfold ou Queens of the Stone Age, e é descrito pelo vocalista Corey Taylor como "Slipknot clássico".

'The Chapeltown Rag' foi inspirado por um documentário da Netflix sobre Peter Sutcliffe, o "estripador de Yorkshire", que assassinou várias mulheres nessa zona do Reino Unido, no final dos anos 70.

"É uma canção frenética. No que à letra diz respeito, parte de uma discussão sobre as várias manipulações que acontecem quando as redes sociais se encontram com os media, e as diferentes formas com que estas manipulações nos tentam puxar em direções diferentes", continuou.

Ouça aqui 'The Chapeltown Rag':