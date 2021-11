Em 1982, ano da última atuação de Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad (Frida) enquanto ABBA, o mundo era um lugar muito diferente — e a cultura pop também. Uma das mudanças que as últimas décadas introduziram na indústria do entretenimento, curiosamente, é a possibilidade de qualquer artista voltar aos palcos. Já nem o facto de estar vivo é requisito obrigatório, como prova o florescer de digressões com hologramas no lugar de artistas já desaparecidos. Em 2021, mais do que sangue na guelra, os elementos essenciais para se voltar à ribalta serão: um bom catálogo de canções, carisma para dar e vender e uma história para contar.