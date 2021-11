Os Slipknot foram obrigados a interromper um concerto em Phoenix, no estado norte-americano do Arizona, após alguns membros do público terem ateado uma fogueira que rapidamente ficou fora de controlo.

O incidente ocorreu poucos minutos após os fãs terem cantado os parabéns ao guitarrista Mick Thomson pelo seu aniversário, a pedido do grupo.

De acordo com a "Loudwire", os Slipknot acabaram por cortar dois temas do alinhamento: 'Duality' e 'Spit It Out'. Veja os vídeos: