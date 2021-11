O filme de animação "Sing 2" traz várias boas novas para os fãs dos U2: além de uma nova canção da banda, de título 'Your Song Saved My Life', Bono dará voz à personagem de Clay Calloway, um leão estrela de rock... e a banda-sonora do filme inclui uma versão de um dos grandes êxitos dos U2, 'I Still Haven't Found What I'm Looking For', cantada por Scarlett Johansson.

A atriz que em 2008 lançou um álbum de versões de Tom Waits também integra o elenco do filme, dando voz a Ash, um porco-espinho punk.

Ouça aqui Scarlett Johansson a cantar U2: