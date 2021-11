Mallu Magalhães é a convidada desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ. A cantora-compositora brasileira falou sobre o seu mais recente álbum, “Esperança”, que inicialmente se iria chamar “Felicidades”, mas cujo título a pandemia veio mudar. Os desafios de criar uma filha pequena durante o confinamento, as diferenças entre o temperamento de brasileiros e portugueses - Mallu Magalhães vive com o marido, o músico Marcelo Camelo, em Lisboa - e o encanto da cena musical portuguesa foram outros dos temas da conversa com a artista que a 3 de dezembro sobe ao palco no Campo Pequeno, em Lisboa.

Neste episódio do Posto Emissor, Mallu Magalhães comentou ainda a persistência das acentuadas diferenças sociais no Brasil e recordou o seu começo precoce no mundo da música, quando tinha apenas 15 anos.

Também neste Posto Emissor falamos sobre o regresso dos ABBA, 40 anos após o próximo disco; a entrada de Foo Fighters e Jay-Z no Rock and Roll Hall of Fame; o segundo disco a solo de Ana Bacalhau e os concertos das próximas semanas.



A apresentação do 80º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.