A música de Adele pode ser "séria", mas a sua postura continua a ser pautada por muito sentido de humor. Numa altura em que 'Easy On Me', o seu primeiro single em cinco anos, domina as tabelas de vendas em todo o mundo, foi revelado um vídeo de “apanhados” das filmagens do vídeo desse mesmo tema.

Nas imagens agora recuperadas, Adele é vista a praguejar com frequência, e também a debater-se com uma missão aparentemente simples: conseguir introduzir uma cassete no deck. As características gargalhadas da inglesa marcam também esta compilação de cenas não aproveitadas no vídeo final. Veja aqui: