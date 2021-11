Os Placebo acabam de revelar várias novidades sobre o seu novo álbum.

O disco terá por título "Never Let Me Go" e será apresentado por uma digressão, em 2022, com datas na Europa Continental e no Reino Unido. As datas ainda não foram anunciadas, sabendo-se que os bilhetes começarão a ser vendidos a 15 de novembro. Os últimos concertos em Portugal, em Lisboa e Guimarães, datam de 2017.

Do álbum é, por enquanto, conhecido o single 'Beautiful James'. Na próxima semana será revelado o tema 'Surrounded by Spies'.

Veja aqui a capa do oitavo álbum de estúdio dos Placebo.