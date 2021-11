Joe Exotic, protagonista da série da Netflix "Tiger King", anunciou nas redes sociais que está a lutar contra um "cancro agressivo".

Exotic, que foi condenado a 22 anos de prisão por maus-tratos a animais e tentativa de homicídio, voltou desta forma a pedir a sua libertação da cadeia.

"Preciso que o mundo seja a minha voz, para que me libertem", escreveu, numa carta publicada no Instagram. "Não há qualquer motivo para que a procuradoria-geral dos Estados Unidos arraste isto. Posso ir para casa e receber tratamento, ou disfrutar da vida que me resta com os meus entes queridos".

O advogado de Joe Exotic, John Philips, confirmou mais tarde o diagnóstico: "Falámos na segunda-feira, e a dada altura chorámos ambos. Ele precisa da sua liberdade, e estamos a trabalhar com afinco nesse sentido".