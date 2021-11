Os IDLES partilharam um novo single, 'Car Crash'.

O tema, novo single retirado a "CRAWLER", o novo álbum dos ingleses, foi inspirado por um acidente de automóvel no qual o vocalista Joe Talbot se viu envolvido.

"É como uma ressaca horrível: acordar de manhã, ver as dentadas no carro e pensar 'que raio estou a fazer com a minha vida?'", disse.

'Car Crash' vem acompanhado por um vídeo realizado por Matthew Cusick, composto por vários trechos de perseguições automóveis de filmes norte-americanos do século XX. Veja aqui: