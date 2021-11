Os U2 partilharam um tema novo, 'Your Song Saved My Life'.

A canção faz parte da banda-sonora do filme de animação "Sing 2", no qual Bono interpreta um leão que é também uma estrela rock.

'Your Song Saved My Life' é o primeiro tema dos U2 desde 2019, ano em que lançaram 'Ahimsa' com A.R. Rahman. Já em 2021, Bono e The Edge colaboraram com Martin Garrix no tema 'We Are the People'.

Ouça aqui 'Your Song Saved My Life':