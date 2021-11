Um bar de Dallas, no estado norte-americano do Texas, resolveu silenciar 'All I Want for Christmas', de Mariah Carey, durante o mês de novembro. Na jukebox do Stoneleigh P, uma tradição em bares norte-americanos, pode ler-se a mensagem: "Vamos 'saltar' 'All I Want For Christmas' até 1 de dezembro. E depois só vale tocá-la uma vez por noite".

A gerente do espaço, Laura Garrison, garante que nada a move contra Mariah Carey ou o Natal, mas justifica a decisão com o facto de os clientes escolherem passar o êxito de 1994 (vá por sua conta e risco) demasiadas vezes e demasiado cedo. "Logo que a canção começar, pegamos no comando à distância. Basta carregar num botão".

Quem não ficou alheia a esta medida foi a própria Mariah Carey, que respondeu a um fã no Twitter com uma imagem de si mesma vestida com uma armadura. "Então esta é a guerra ao Natal de que me falaram?".