Na era das fake news, chega-nos agora um "fake Drake".

Um sósia do rapper canadiano tem sido avistado em vários clubes e discotecas de Los Angeles, a interpretar as suas canções.

De acordo com o "HotNewHipHop", este Drake falso apresenta, inclusive, o mesmo corte de cabelo que o verdadeiro - com um pequeno coração desenhado no escalpe. O autor de 'God's Plan' ainda não se pronunciou sobre o seu sósia.

Veja os vídeos: