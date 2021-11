Os Placebo anunciaram o lançamento de um novo single, 'Surrounded By Spies'.

O tema sucede a 'Beautiful James', lançado em setembro, e é mais um avanço para o novo álbum dos Placebo, a editar em 2022.

'Surrounded By Spies' chegará às lojas e principais plataformas de streaming no dia 9 deste mês. No Instagram, os Placebo partilharam também a capa do single. Veja aqui: