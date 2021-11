Nick Cave revelou ter-se mudado para Los Angeles com a família, após a morte do seu filho, Arthur, com apenas 15 anos de idade.

No website "Red Hand Files", Cave contou que 'Heart That Kills You', canção dos Bad Seeds, foi "claramente escrita após a morte do Arthur" e refere que "a letra da canção explica o porquê de a Susie [sua esposa] e eu nos termos mudado de Brighton para Los Angeles".

"Brighton tornou-se demasiado triste. Voltámos [a Inglaterra] quando percebemos que, onde quer que vivêssemos, levávamos a tristeza connosco", escreveu.

"Hoje em dia passamos a maior parte do nosso tempo em Londres, numa pequena casa secreta e cor de rosa, onde somos maioritariamente felizes. A parte do esquecimento, no que ao luto diz respeito, só agora veio ao de cima, porque é difícil lembrarmo-nos de não nos lembrarmos de algo".